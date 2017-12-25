2017 يشهد ثورة في قيمة اللاعبين تحت 21 عامًا

شهد عام 2017 ثورة كبيرة في قيمة اللاعبين في سوق الانتقالات، وتحطيم الرقم القياسي للفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، عبر صفقة البرازيلي نيمار، والتي كلفت باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وصفقة الفرنسي أسامة ديمبلي التي كلفت برشلونة 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوالي 40 مليون يورو كمتغيرات.

وشهدت قيمة لاعبين شباب تحت 21 عامًا ثورة كبيرة في سوق الانتقالات بشكل لافت، إذ سيدفع باريس سان جيرمان مبلغ 180 مليون يورو لموناكو صيف 2018 لإتمام صفقة الفرنسي كليان مبابي.

ويحتل الدولي الفرنسي المركز الأول في قائمة اللاعبين الشباب في العالم بقيمة تبلغ حوالي 183 مليون يورو، وارتفع ثمنه بنسبة 36.3% عن السنة الماضية.

فيما يحتل الإنجليزي ديلي آلي المركز الثاني بقيمة تبلغ 180.2 مليون يورو، وتراجعت قيمته بمقدار 1،31% لكنه ما زال يعتبر من أغلى اللاعبين الشباب في العالم حاليًا، لو رغب توتنهام في بيعه للفرق المهتمة بخدماته.

ويأتي الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، ثالثًا بقيمة تبلغ 124.5 مليون يورو وارتفعت قيمته بحوالي 42% عن السنة الماضية، علمًا أن الفريق الإنجليزي دفع 50 مليون يورو فقط لشالكة الألماني.

ورغم دفع برشلونة 105 ملايين يورو لضم الفرنسي عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند، والذي اعتبر مبلغًا كبيرًا، لكن قيمته في السوق أكبر وتبلغ 120.4 مليون يورو، وتراجعت عن الصيف الماضي إذ بلغت فيه حوالي 140 مليون يورو.

ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، المركز الرابع بقيمة تبلغ 116.7 مليون يورو وتطورت قيمته بنسبة 27%.

ويأتي البرازيلي غابرييل خيسوس في المركز الخامس، وهو آخر اللاعبين الذين تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو وتبلغ حاليًا 108.4 مليون، كما يعتبر أكثر لاعب تطورت قيمته بنسبة بلغت حوالي 108%.

ورغم تألقه برفقة ريال مدريد واعتباره أفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم، لا يحتل ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، سوى المركز الـ15 بقيمة لا تتجاوز 50.7 مليون يورو، لكن القيمة الافتراضية قد يحطمها الواقع، إذ أبدت فرق كبرى رغبتها في دفع أكثر من 120 مليون يورو لضمه الصيف الماضي.

وتضم قائمة اللاعبين الشباب تحت 21 عامًا الذين ارتفعت قيمتهم، عدة نجوم ترغب فرق كبرى في ضمهم، كالألماني تيمو ورينير مهاجم لايبزيخ (92.5 مليون يورو ) والفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد ( 85.6 مليون يورو)، بينما تراجعت قيمة الإيطالي دونادوما، حارس ميلان، إلى 55.7 مليون يورو.