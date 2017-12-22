فيدال يطالب جماهير تشيلي بمزيد من الاحترام له ولرفاقه في المنتخب

قال آرتورو فيدال، نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب تشيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لا يحظى بالتقدير الكافي في بلاده.

وأعرب فيدال عن شكواه، لدى وصوله إلى مطار “آرتورو ميرينو بينيتيز” الدولي في سانتياغو عاصمة تشيلي وقال: “هنا في تشيلي، لم يسبق لهم أن قالوا بشكل مباشر إنني أفضل لاعب في العالم. إنه أمر مؤسف. لكنني ما زلت أكافح وأبذل قصارى جهدي. عندما أعتزل، سيرون ما قدمته من إنجازات”.

وسافر فيدال إلى سانتياغو لقضاء عطلة نهاية العام وأعياد الكريسماس برفقة أفراد عائلته.

وأصبح فيدال من أبرز لاعبي منتخب تشيلي الذي أحرز لقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) للمرة الأولى في تاريخ بلاده، وكان هذا في نسخة 2015، ثم أتبعها الفريق بلقب النسخة المئوية التي استضافتها الولايات المتحدة في 2016 .

وطالب فيدال جماهير تشيلي بمزيد من التقدير لنجوم الفريق. وقال: “يجب أن يقدر المشجعون لاعبي الفريق بشكل أكبر”.