يواكيم لوف: أخشى على كرة القدم الألمانية بعد تخبط الأندية في البطولات الأوروبية

قال يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم إن كرة القدم الألمانية يجب أن تأخذ حذرها من أن يصبح الظهور الضعيف لممثليها في البطولات الأوروبية هذا الموسم قاعدة عامة.

وقال لوف في مقابلة بالإذاعة:” لاحظت فِرقًا من فرنسا والدول الاسكندنافية وشرق أوروبا لحقت بنا، لقد أصبحوا أفضل ويجب أن نحذر من أن يصبح هذا شيئًا معتادًا”.

وذكر لوف لإذاعة (بي 5) إن العديد من الأندية الألمانية أراحت لاعبيها في البطولة الأوروبية “ومن ثم يجب أن تتقبّل إمكانية عدم التأهل في أوروبا لأن الفرق الأخرى- لا يهم من أين أتت- تقاتل للتأهل للدور الثاني أو الأدوار الإقصائية”.

بالإضافة إلى ذلك، وبعيدًا عن فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، اللذين بنيا فريقيهما وهم يفكرون في أوروبا، فإن أندية أخرى لم تعتد الضغط الإضافي جراء تتابع المباريات المحلية والأوروبية.

وقال إن” كل ثلاثة أو أربعة أيام، رحلات كثيرة، يتطلّب هذا أيضًا طرق تفكير مختلفة قليلًا”.

ولم يتمكن أي فريق من مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا باستثناء بايرن ميونخ، خاصة بعد أن فشل فريق لايبزغ وبوروسيا دورتموند في التأهل من دور المجموعات وانتقلا للعب في الدوري الأوروبي.

وفشلت فرق هوفنهايم وهيرتا برلين وكولون في التأهل للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي بعدما سقط فريق فرايبورغ خلال الدور التمهيدي.

وانتقل هوفنهايم للعب في الدوري الأوروبي بعدما سقط أمام ليفربول الإنجليزي في مباريات الدور الفاصل لتحديد المتأهل لدور المجموعات.