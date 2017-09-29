يواكيم لوف يعيد بواتينغ و ساني إلى تشكيلة المنتخب الألماني

عاد “جيروم بواتينغ” و”ليروي ساني” من جديد إلى صفوف المنتخب الألماني، وذلك ضمن القائمة التي أعلنها المدير الفني يواكيم لوف، اليوم الجمعة، لخوض المباراتين الأخيرتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وبعد التعافي من الإصابات، ينتظر أن يشارك “بواتينغ” و”ساني”، بحسم تأهل المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم إلى النهائيات المقبلة المقررة في روسيا.

ويخوض المنتخب الألماني المباراتين المتبقيتين له في المجموعة الثالثة بالتصفيات أمام أيرلندا الشمالية، وأذربيجان في الخامس والثامن من أكتوبر المقبل، على الترتيب.

ويحتاج المنتخب الألماني إلى التعادل فقط في المباراة أمام أيرلندا الشمالية في بلفاست، ليحسم تأهله إلى النهائيات، حيث تتفوق ألمانيا في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيها أيرلندا الشمالية.

ويستمر غياب القائد وحارس المرمى “مانويل نوير” بسبب تجدد إصابته بكسر في القدم، كما يغيب يوناس هيكتور، وماريو جومي، ومسعود أوزيل، وسامي خضيرة، بسبب الإصابات أيضًا.

وقال “لوف” خلال تصريحات لموقع الاتحاد الألماني على الإنترنت: “إنه أمر مؤسف أن يغيب عنا عدد من عناصرنا البارزة، لكنني أتوقع أن يتعافى مسعود أوزيل، وسامي خضيرة بشكل جيد خلال فترة المنافسات الدولية”.

وأضاف: “الأمر أكثر أهمية بالنسبة لهما، فمعيار الاختيار بالنسبة لنا (لتشكيلة المونديال) سيتمثل في الظهور بأعلى مستويات اللياقة في العام المقبل”.

وشهدت أيضًا قائمة المنتخب الألماني التي تضم 23 لاعبًا، عودة المهاجم ساندرو فاغن، والمدافعين شكوردان موستافي، ومارفين بلاتنهارت.

وقطع المنتخب الألماني مشوارًا رائعًا في التصفيات حتى الآن، حيث واصل حصد العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها بالمجموعة الثالثة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا ولم تتلق شباكه سوى هدفين.

وقال لوف: “قدّمنا عروضًا قوية للغاية في التصفيات حتى الآن، ويجب أن نواصل ذلك، وهدفنا هو الوصول إلى 10 انتصارات”.

أما المنتخب الأيرلندي فقد قدّم مستويات جيدة أيضًا في مشواره بالتصفيات وضمن إنهاء مشواره في المجموعة في المركز الثاني على الأقل، ولم تهتز شباكه حتى الآن سوى بهدفين جاءا أمام نظيره الألماني في هانوفر في أكتوبر.

وقال لوف: “نحن جميعا نتطلع إلى المباراة المقررة في بلفاست، وستشهد أجواء من نوع خاص، فالمنتخب الأيرلندي الشمالي سيحظى بدعم استثنائي من قبل جماهيره طوال 90 دقيقة”.

وضمت قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها المدير الفني “يواكيم لوف” اليوم الجمعة كلًا من:

في حراسة المرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك-أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وفي الدفاع: جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ) وماتياس غينتر (بروسيا مونشنغلادباخ) وماتس هاملس (بايرن ميونخ) وغوشوا كيميش (بايرن ميونخ) وشكوردان موستافي (آرسنال الإنجليزي) ومارفين بلاتنهارت (هيرتا برلين) وأنطونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي) ونيكلاس شول (بايرن ميونخ).

وفي خطي الوسط والهجوم: جوليان براندت (باير ليفركوزن) وإيمري كان (ليفربول الإنجليزي) وجوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي) وليون غوريتزكا (شالكة) وتوني كروس (ريال مدريد الإسباني) وتوماس مولر (بايرن ميونخ) وسيبستيان رودي (بايرن ميونخ) وليروي سان (مانشستر سيتي الإنجليزي) ولارس ستيندل (بروسيا مونشنغلادباخ) وساندرو فاغنر (هوفنهايم) وتيمو فيرنر (لايبزغ) وأمين يونس (أياكس الهولندي).