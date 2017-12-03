منتخب الأرجنتين قد يلاقي السعودية والمغرب استعدادًا لكأس العالم 2018

وضع خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني برنامجًا إعداديًّا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما عرف منافسيه في النهائيات إذ يتواجد في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني لقاءً وديًّا في أوروبا في مارس القادم أمام منافس، يتفاوض الاتحاد الأرجنتيني حاليًا لتحديده من بين منتخبات المغرب والسعودية وبلجيكا.

وبعد انتهاء البطولات الأوروبية سيجتمع اللاعبون في الأرجنتين، حيث يبدأ الفريق معسكرًا إعداديًا ينتهي بتوديع الجماهير بلقاء ودي في معقل بوكاجنيورز ملعب لابوموبونيرا.

وسينتقل المنتخب الأرجنتيني إلى برشلونة، حيث يقيم معسكرًا لمدة 10 أيام في ملعب فريق النجم والعميد ليونيل ميسي، وسيلعب لقاءً وديًّا في الكامب نو أمام منتخب غير مؤهل لكأس العالم.

ويأمل ميسي ورفاقه في كسر نحس النهائيات والفوز بلقب كبير بعد خسارة نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا ونهائي كوبا أمريكا مرتين أمام التشيلي 2015 و2016.