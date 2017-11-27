سامباولي: 3 منتخبات فقط تتفوق على المنتخب الأرجنتيني.. تعرّف عليها

قال خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إنه لا يحب طريقة لعب المنتخب الألماني الذي تغلب على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

واعتبر سامباولي أن منتخبات البرازيل وفرنسا وإسبانيا فقط هي من تتفوق على فريقه، من بين جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة التي تستضيفها روسيا منتصف العام المقبل.

وقال سامباولي: “بالنسبة لي، منتخبات البرازيل وفرنسا وإسبانيا تتفوق على المنتخب الأرجنتيني بخطوة واحدة. لم أذكر المنتخب الألماني لأنني لا أحب طريقة لعبه”.

تأتي تصريحات سامباولي قبل أيام قليلة من موعد إجراء قرعة المونديال الروسي، يوم الجمعة المقبل، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية، اليوم الإثنين، أن سامباولي المدير الفني السابق لمنتخب تشيلي وفريق إشبيلية الإسباني، صرّح في جلسة مع طلاب في مجال الصحافة، قائلًا: “الألمان يتسمون بالبناء والتماسك الجيد والتنظيم الرائع داخل الملعب، ولكنهم لا يمتلكون المواهب التي تتمتع بها المنتخبات الأخرى العملاقة”.

وأكد سامباولي مجددًا على اقتناعه بالاعتماد على 3 لاعبين فقط في خط الدفاع وليس 4 لاعبين. وقال: “أسلوب لعب الفريق، وليس نظام اللعب، هو الهجوم بـ 6 لاعبين والدفاع بـ 4 لاعبين. نظام اللعب يتنوع حيث يمكن اللعب بطريقة 2 / 3 / 2 / 3، وقد يعتمد على طريقة لعب المنافس”.