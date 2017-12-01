هل تتأثر بطولة كأس العالم بعقوبات أولمبية محتملة بحق الرياضيين الروس؟

قال السويسري غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إن بطولة كأس العالم 2018، لكرة القدم، المقررة في روسيا، لن تتأثر بأي عقوبات أولمبية محتملة، بحق الرياضيين الروس.

وتواجه روسيا عقوبة محتملة، بحظر مشاركة رياضييها، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، في كوريا الجنوبية (بيونغتشانغ 2018)؛ بسبب قضية المنشطات.

وقال إنفانتينو، إن كرة القدم لا تواجه قضايا منشطات، وإن كل الاختبارات التي أُجريت في البطولات الدولية الماضية، سواء بطولات منتخبات أو أندية، جاءت بنتائج سلبية.

وأشار إنفانتينو، إلى أنه جرى اعتبار الفيفا “ضحية”، في قضية الفساد، التي تشهد حاليًا، محاكمة مسؤولين تنفيذيين سابقين بالفيفا، من جانب السلطات الأمريكية، وأن الاتحاد الدولي، وضع بالفعل، آليات لتحسين الإدارة به.

وقبل ساعات من حفل قرعة كأس العالم 2018، في قصر الكرملين، في العاصمة الروسية موسكو، أشاد إنفانتينو باللجنة المنظمة للمونديال الروسي، قائلًا: إن روسيا ستقدم بطولة مميزة.

وأضاف إنفانتينو: “نطمح في تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق، ومما رأيته حتى الآن، أثق في أن روسيا ستقدم النسخة الأفضل”.

وتقام البطولة، في 11 مدينة، من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وقبل ساعات قليلة، من انطلاق حفل سحب قرعة كأس العالم، نفى فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء، مجددًا، ادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.

وقال موتكو في مؤتمر صحفي، عقد في الكرملين، قبل حفل القرعة: “أنا مستعد للذهاب إلى أي محكمة، أو أي هيئة تأديبية، وأقول إن روسيا لم ولن يكون فيها أي برنامج، للتستر على تعاطي المنشطات.”

ودافع موتكو، الذي كان وزيرًا للرياضة، ويرأس الآن اللجنة المنظمة للمونديال، عن لاعبي كرة القدم الروس، الذين واجهوا اتهامات المنشطات، قائلًا: “لا يوجد تلاعب في منتخب كرة القدم لدينا”.