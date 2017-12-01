قرعة كأس العالم.. من هو المنتخب الذي ترغب منتخبات المستوى الأول تجنبه؟

تجرى قرعة نهائيات كأس العالم 2018 اليوم الجمعة في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو والتي ستكون محط عشاق كرة القدم مدة ساعة تقريبًا لمعرفة مجموعات كأس العالم.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على تصنيف المنتخبات في أكتوبر الماضي لتقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات، وهو ما وضع منتخبات ألمانيا والبرازيل وبلجيكا والبرتغال والأرجنتين وبولندا وفرنسا وروسيا في المستوى الأول.

وتأمل منتخبات المستوى الأول في تجنب عدة منتخبات تتواجد في المستويات الثلاثة الأخرى لكن يبقى المستوى الثاني الذي ضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والبيرو وكرواتيا وإنجلترا وسويسرا وكولومبيا والمكسيك الأبرز لأنه يضم منتخبات قوية.

ويبقى منتخب إسبانيا بطل العالم في نسخة 2010 الأبرز ضمن منتخبات المستوى الثاني والذي تتمنى منتخبات المستوى الأول تجنبه حيث عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن رغبتهما في عدم التواجد معه في المجموعة نفسها وهي أيضًا رغبة منتخبات بلجيكا وبولندا والبرتغال.

ولو انتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم لتصنيف شهر نوفمبر لصعد المنتخب الإسباني إلى المستوى الأول لأنه ارتقى إلى المركز السادس عالميًا حاليًا.

ومنذ تسلم جوليان لوبيتيغي المسؤولية خلفًا لفيسنتي ديل بوسكي لم يخسر المنتخب الإسباني في التصفيات وعرف عدة تغييرات مهمة تجمع بين خبرة سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وآندريس إنييستا وحيوية الشباب كداني كارفخال وإيسكو وألفارو موراتا وتياغو ودي خيا وأسينسيو.

كما يبقى المنتخب الإنجليزي بلاعبيه الشباب حاليًا مرشحًا لتقديم مونديال مميز وسيكون المنتخب الثاني الذي تخشاه منتخبات المستوى الأول.