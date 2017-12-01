الفيفا يوضح حقيقة استبعاد أستراليا من كأس العالم

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما ذكرته تقارير إعلامية، أن أستراليا، قد تحرم من مقعدها، في كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه اعترف في الوقت نفسه، أنه يراقب “عن كثب”، المشاحنات الداخلية، بين أندية قمة بأستراليا، واتحاد كرة القدم في البلاد.

وكان الفيفا، قد منح الاتحاد الأسترالي مهلة، انتهت أمس، الخميس، كان مطالبًا خلالها، بالتوصل إلى حل لنزاع داخلي، حول عدد أعضاء الجمعية العمومية، التي تضم حاليًا 10 أعضاء.

وترى أندية دوري الدرجة الأولى، التي تؤكد أنها تجلب أغلب عائدات كرة القدم المحلية، أن خطة الاتحاد الأسترالي للعبة؛ لتعزيز تمثيل الأندية في الجمعية العمومية، لم تتقدم بالشكل الكافي.

وبات الفيفا بصدد تعيين ما يسمى بـ”لجنة التطبيع”؛ للمساعدة في تسيير شؤون كرة القدم في أستراليا.

وتجدر الإشارة إلى، أن الأرجنتين شهدت رقابة مماثلة من جانب الفيفا، خلال مشوار المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 2018.

وقال متحدث باسم الفيفا، في حديثه عن وضع أستراليا، أمس الخميس، “الفيفا يتابع هذه القضية عن كثب”، وأضاف، أن أي تطورات، سيجري الإعلان عنها “في الوقت المناسب”.

وقال ستيفن لاوي، رئيس الاتحاد الأسترالي، أمس الأول، الأربعاء، إن الخلافات بين الطرفين، ربما تسفر عن “عودة، إلى أيام سيئة مضت”.

وأضاف: “كرة القدم الأسترالية، لم تكن من قبل بحالة أفضل من حالتها اليوم. ليست مثالية، ولكن كرة القدم في أستراليا، تشكل كيانًا رائعًا مليئًا بالفرص الهائلة، في الوقت الحالي”.

ويترقب المنتخب الأسترالي، ما ستسفر عنه قرعة كأس العالم 2018، التي تسحب اليوم، الجمعة، في قصر الكرملين، بالعاصمة الروسية موسكو.

وتجدر الإشارة إلى، أن المنتخب الأسترالي، المتواجد ضمن منتخبات المستوى الرابع، بقرعة المونديال، لا يزال بدون مدرب؛ بعد استقالة أنجي بوستيكوغلو، من منصب المدير الفني، عقب قيادة الفريق للتأهل بالفوز على الهندوراس، في الملحق الفاصل، في 15 نوفمبر الماضي.