هل تجسست أستراليا على تدريبات هندوراس بطائرة بدون طيار؟ (فيديو)

وجه خورخي لويس بينتو ،مدرب هندوراس، اتهامًا لأستراليا “بالتجسس” على تدريبات فريقه بطائرة بدون طيار ،مع تصاعد التوتر قبل مباراة حاسمة على بطاقة التأهل لكأس العالم 2018 لكرة القدم ،غدًا الأربعاء.

ونشر اتحاد هندوراس لكرة القدم في حسابه على تويتر ،أمس الاثنين، لقطات لطائرة بدون طيار فوق استاد سيدني الأولمبي ،حيث تدرب الفريق بعد رحلة طيران طويلة من أمريكا الوسطى.

وتلتقي هندوراس مع أستراليا ،في الاستاد نفسه غدًا الأربعاء، في إياب الملحق العالمي للتصفيات ،بعد تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب في سان بيدرو سولا ،يوم الجمعة.

ورغم أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد أنه لا علاقة له بالأمر، قال بينتو: إن هذا “مخجل من دولة بهذا التقدم”.

AUSTRALIA espía entrenamiento oficial de #Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña. pic.twitter.com/anCAgHtsMP — FENAFUTH (@FenafuthOrg) November 13, 2017

وأضاف عبر مترجم ،اليوم الثلاثاء: “دعونا من البراءة.. هذا تجسس في كرة القدم.. عندما حضرت أستراليا إلى هندوراس فحصت كل مرحاض ،وكل صندوق داخل الملعب أثناء التدريب”.

وتابع المدرب الكولومبي: “هذا ينال من اللعب النظيف ،والحدث الرياضي ،الذي سيقام غدًا”.

وتشاجر بينتو مع ممثلي وسائل الإعلام، قبل انطلاق المران ،عندما حاول إبعادهم قبل الفترة ،التي حددها الاتحاد الدولي (الفيفا) للإعلام بمتابعة المران ومدتها 15 دقيقة.

وصاح بينتو بالإسبانية باتجاه المصورين “يجب أن يظهروا لنا بعض الاحترام.. لقد احترمناهم في هندوراس لذا يجب أن يظهروا لنا احترامًا هنا”.

وذكرت قناة تليفيسنترو أن بينتو اتهم بعد وصوله إلى سيدني أحد ممثلي وسائل الإعلام في هندوراس بتسريب تفاصيل خطته إلى أستراليا.

وقال بينتو: “بغض النظر عن واقعة التجسس ،وإمكانية تسريب صحافي من هندوراس لمعلومات عن الفريق، نحن سعداء بالاستقبال الذي وجدناه هنا”.

وأضاف: “نواجه فريقًا متوازنًا. يجب أن نتحلى بالجدية، وسأكون سعيدًا جدًا إذا عدنا إلى هندوراس ببطاقة التأهل”.

وتحلم هندوراس بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخها.