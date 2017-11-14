تصرف رائع من بوفون حارس إيطاليا أمام السويد (فيديو)

تصرف جيانلويغي بوفون قائد وحارس منتخب إيطاليا، بشكل نبيل ورائع، خلال عزف السلام الوطني للسويد، قبل لقاء المنتخبين في ميلانو في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكعادة الجماهير الإيطالية أطلقت صيحات استجان خلال عزف النشيد الوطني للسويد، بينما كان رد فعل بوفون مثاليًا بالتصفيق بقوة للسلام الوطني للضيوف؛ كرد فعل محترم على تصرف جماهيره.

لكن لسوء حظ بوفون فإن منتخب بلاده فشل في هز الشباك؛ لتتأهل السويد إلى نهائيات العام المقبل بفضل فوزها بهدف نظيف في مباراة الذهاب قبل أربعة أيام في ستوكهولم.

وأخفقت إيطاليا في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في 60 سنة، إذ استبسلت السويد أمام سلسلة من هجمات أصحاب الأرض، في ليلة مثيرة على ملعب سان سيرو.

ولم تغب إيطاليا عن كأس العالم منذ نسخة 1958 في السويد، وضغطت على الفريق الزائر في نصف ملعبه في معظم فترات المباراة، وصنعت الكثير من الفرص لكنها لم تستطع هز شباك الحارس روبن اولسن.