مدرب بروسيا دورتموند يطالب لاعبيه بإظهار “ردة فعل” أمام باير ليفركوزن

طالب الهولندي بيتر بوس، مدرب فريق بروسيا دورتموند، لاعبيه بضرورة إظهار ردة فعل والعمل على استعادة الفريق لاتزانه مجددًا، عقب تعادله المخيب مع جاره اللدود شالكه في المرحلة الماضية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان دورتموند قد فرّط في تقدمه برباعية بيضاء على ضيفه شالكه في الشوط الأول للقائهما الذي جرى يوم السبت الماضي، ليسقط أمامه في فخ التعادل 4 / 4 في النهاية.

وصرّح بوس، قبل لقاء الفريق مع مضيفه بايرليفركوزن بعد غد السبت ببوندسليغا “لقد أخذنا الكثير من الوقت هذا الأسبوع، لتحليل ذلك بشكل مكثف ومباشر”.

ويعاني دورتموند من النتائج المهتزة، حيث حقق انتصارًا وحيدًا فقط خلال مبارياته العشر الأخيرة بمختلف المسابقات.

وأوضح بوس أنه “كان من الجيد أنه لم يكن لدينا مباراة في منتصف الأسبوع – خاصة بعد لقاء شالكه”.

وأضاف قائلًا “لم نقم بالتدريبات فقط، ولكن كان لدينا اجتماعات أيضا، واللاعبون متحمسون للغاية لمواجهة ليفركوزن”.

وتعززت صفوف دورتموند، الذي يحتل المركز الخامس حاليًا في ترتيب البوندسليغا، بعودة رومان بوركي الذي تعافى من الإصابة مؤخرًا، غير أنه يفتقد خدمات النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ للإيقاف، وماريو غوتزه بسبب الإصابة.