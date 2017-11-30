الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر قرعة كأس العالم

من المقرر أن يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حفل قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامته في العاصمة الروسية موسكو غدًا الجمعة، حسبما أعلن الكرملين اليوم الخميس.

ومن المتوقع حضور 1300 ضيف مراسم القرعة، للتعرف على هوية المجموعات الثماني بالدور الأول للبطولة، التي ستقام مبارياتها في 11 مدينة روسية الصيف المقبل.

وأعلن المكتب الصحفي بالكرملين، في بيان اليوم الخميس، أنه قبل إجراء القرعة، سيقوم بوتين بالترحيب بأساطير كرة القدم المشاركين في القرعة، الذين سيكون من بينهم الروسي نيكيتا سيمونيان والأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو.

وسيتنافس 32 منتخبًا وطنيًا، نصفهم تقريبًا من قارة أوروبا، في هذا العرس الكروي الكبير، فيما يسعى المنتخب الألماني للحفاظ على لقبه العالمي، الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة بالبرازيل عام 2014.