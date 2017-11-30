جماهير جريمبو ترتدي الغترة والعقال احتفالًا بالصعود إلى كأس العالم للأندية

ارتدى عدد من جماهير نادي جريمبو البرازيلي الغترة والعقال، بعد ضمان تأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.

وتغلب جريمبو على لانوس، صباح اليوم الخميس 2/1؛ ليفوز بلقب كأس الليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه، ويضمن المشاركة في كأس العالم للأندية، وارتدى عدد من جماهير الفريق الغترة والعقال تعبيرًا عن استعدادهم للزحف خلف فريقهم الى الإمارات.

وبفوزه بلقب كأس ليبرتادوريس أصبح ريناتو غاوتشو، المدير الفني لجريميو، أول برازيلي يفوز باللقب كلاعب ومدرب، بعد أن أحرز اللقب كلاعب مع الفريق ذاته العام 1983.

وأصبح الفريق البرازيلي سابع وآخر الفرق المتأهلة إلى البطولة، حيث سيبدأ مشاركته من دور نصف النهائي.

وتبدأ المسابقة في السادس من ديسمبر بمباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويعد ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز باللقب، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة.