جريميو البرازيلي يهزم لانوس الأرجنتيني ويُتوَّج بلقب كأس ليبرتادوريس

أحرز جريميو البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية للمرة الثالثة بعد تغلبه 2/1 على لانوس الأرجنتيني الليلة الماضية و3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومنح فرناندينيو التقدم لجريميو في الدقيقة 26 عندما خطف الكرة في منتصف ملعب فريقه وركض لمسافة 40 ياردة قبل أن يسدد بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف لوان من تقدم الفريق البرازيلي قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما مر من 3 مدافعين ووضع الكرة من فوق حارس لانوس.

وقلص خوسيه ساند الفارق للفريق الأرجنتيني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفاز جريميو، الذي حصد اللقب في 1983 و1995، في الذهاب الأسبوع الماضي 1/0.

وهو انتصار شخصي لريناتو غاوتشو مدرب جريميو الذي حقق اللقب مع النادي في 1983 وأصبح أول برازيلي يفوز به كلاعب ومدرب.

وتم اختيار لوان أفضل لاعب في البطولة.

وكان جريميو الطرف الأفضل خاصة في الشوط الأول بعد العمل الرائع من لوان وارتور في السيطرة على خط الوسط.

وخرج أرتور مصابًا بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني وهو ما منح لانوس فرصة العودة.

لكن لم يكن هدف ساند، وهو التاسع له في البطولة ليفوز بلقب الهداف، أو طرد راميرو لاعب غريميو قبل 8 دقائق من النهاية كافيًا لصاحب الأرض أمام ضيفه العنيد.

وقال الحارس مارسيلو جروهه في مقابلة تلفزيونية: “سنحتفل حتى يوم السبت والأحد. هذا مثير وهذا ما تستحقه جماهيرنا”.