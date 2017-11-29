بعد الخسارة أمام بروسيا مونشنجلادباخ.. بايرن ميونخ يتطلع لمسلسل جديد من الانتصارات

أكد لاعبو ومسؤولو فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الفريق يسعى لاستعادة اتزانه بعد الهزيمة المفاجئة أمام بروسيا مونشنجلادباخ، ويتطلع للفوز بجميع المباريات المتبقية له قبل عطلة الشتاء.

وخسر بايرن 1 / 2 أمام مونشنجلادباخ مطلع هذا الأسبوع، لتكون الهزيمة الأولى له بعد تسعة انتصارات متتالية للفريق، منذ تولي يوب هاينكس مسؤولية تدريب بايرن.

ويتطلع بايرن لاستعادة نغمة الانتصارات من خلال مباراته المرتقبة يوم السبت المقبل أمام هانوفر في الدوري الألماني (بوندسليغا)، والتي ستكون الأولى من بين ست مباريات متبقية للفريق البافاري قبل بدء عطلة الشتاء.

ويخوض بايرن بعدها ثلاث مباريات أخرى في البوندسليغا، ومباراة واحدة في دوري الأبطال الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا أمام بروسيا دورتموند.

وقال ماتس هوملز مدافع بايرن: “أمامنا ست مباريات متبقية، الهدف بالطبع هو الفوز فيها جميعًا”.