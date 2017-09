جماهير بايرن ميونخ لإدارة باريس سان جيرمان: لسنا نيمار (صور)

احتجت جماهير بايرن ميونخ الحاضرة في ملعب حديقة الأمراء في باريس لمساندة فريقها خلال المواجهة التي تجمعه بفريق باريس سان جرمان الفرنسي برسم الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على غلاء تذاكر اللقاء والتي بلغت 75 يورو لأرخص تذكرة.

ورفعت الجماهير الألمانية لافتات كتبت عليها:” 75 يورو من أجل مكان في الملعب، لسنا نيمار أسعار التذاكر يجب أن تكون مقبولة.”

ورفع باريس سان جرمان ثمن تذاكر لقاءاته مؤخرا بعد صفقاته المدوية بشراء عقد النجم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو والتعاقد مع الفرنسي كليان مباب من موناكو مقابل 180 مليون يورو تدفع صيف 2018 .

وسجل المهاجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، هدفا وصنع هدفا ليقود باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تأكيد بدايته القوية في رحلة البحث عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 3 / صفر على بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Bayern Munich at PSG tonight “75 Euro a ticket? We are not Neymar. Ticket Prices must be reasonable” #FCBayern pic.twitter.com/B12aIL4GqE

— FootballAwaydays (@Awaydays23) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧