روسيا ترفض اتهام لاعبي كرة القدم في بلادها بتعاطي المنشطات

رفض فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اتحاد كرة القدم في روسيا، الاتهامات الموجهة لمنتخب بلاده الأول بتعاطي المنشطات.

وقال موتكو في تصريحات صحفية: “إنها محاولة لإلصاق التهم بروسيا وحسب”.

وأضاف موتكو، الذي أكد أن لاعبي المنتخب الروسي الأول لكرة القدم خضعوا للعديد من اختبارات الكشف عن المنشطات منذ العام 2014: “يمكنني أن أقول بكل صراحة: إننا ليس لدينا ما نخشاه”.

وتابع المسؤول الروسي، الذي يترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018، مازحًا: “إذا كنا نلعب هكذا دون منشطات؛ فتخيلوا كيف سنكون بالمنشطات”.

ومن جانبها، أكدت فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه لم يتم إجراء أي اختبار للمنشطات في الكرة الروسية.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أعلنت في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس السابق للمعمل الروسي لمكافحة المنشطات، جريجوري رودشينكوف، يحتفظ بالعشرات من الاختبارات للاعبي الكرة في روسيا متورطين في برنامج المنشطات المدعوم من الحكومة هناك.

وأكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أنه لن يكون هناك مجال للتسامح مع المنشطات خلال بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات صارمة قبل البطولة وخلالها.