رئيس “الفيفا” يتعهد بإجراءات صارمة في مواجهة المنشطات والعنصرية

تعهد السويسري غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وكذلك العنصرية خلال كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدًا أنه سيتسنى لحكم أي مباراة أن يوقف اللعب في حالة وقوع أي إساءة عنصرية.

وقال إنفانتينو في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو نشر، اليوم الإثنين: “ننتظر لعبًا نظيفًا على أرض الملعب، وعندما نتحدث عن اللعب النظيف؛ علينا أن نتحدث أيضًا عن مكافحة التمييز، ومكافحة المنشطات”.

وأوضح إنفانتينو أن كل لاعب في جميع المنتخبات الـ32 المشاركة بنهائيات كأس العالم، سيخضع لاختبار المنشطات سواء خلال المنافسات أو خارجها، “ونحن واثقون أن الجميع يدركون حقيقة الأمور جيدًا”.

وأضاف: “سنكون حازمين للغاية” في مواجهة التمييز العنصري، والإساءات العنصرية خلال المباريات، وأن الحكام سيكون مسموحًا لهم إيقاف المباريات، ضمن إجراء جديد يتضمن ثلاث خطوات.

ولم تشر رسالة إنفانتينو إلى احتمالات توجيه اتهامات جديدة بحق روسيا فيما يتعلق بالمنشطات، مثلما ذكرت صحيفة “ميل” البريطانية، أمس الأحد.

وفي الرسالة التي تسبق حفل سحب قرع مونديال 2018 في العاصمة الروسية موسكو، يوم الجمعة المقبل، أشاد إنفانتينو باللجنة المنظمة للمونديال في روسيا، قائلًا إن عمليات بيع التذاكر تسير بشكل جيد، وأبدى رضاه عن عمليات اختبارات نظام حكم الفيديو المساعد، الذي قد يجرى تطبيقه في المونديال الروسي.