الفيفا يعاقب ثلاثة مسؤولين كرويين سابقين مدى الحياة.. تعرّف عليهم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء أن لجنة القيم بالاتحاد عاقبت ثلاثة مسؤولين كرويين سابقين في غوام ونيكاراغوا وفنزويلا بالإيقاف مدى الحياة.

وتأتي العقوبة ضمن محاولات الفيفا للتصدي لانتشار واسع المدى للفساد في الرياضة.

والمسؤولون الثلاثة هم ريتشارد لاي رئيس اتحاد الكرة السابق في جوام والمسؤول السابق في لجنة المراجعة والتدقيق بالفيفا، وخوليو روتشا رئيس اتحاد الكرة السابق في نيكاراغوا ومسؤول التطوير السابق في الفيفا، إضافة إلى رفائيل إسكيفيل رئيس الاتحاد الفنزويلي السابق. واعترف الثلاثي بذنبهم في الولايات المتحدة.