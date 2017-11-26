باريس سان جيرمان يواصل انطلاقاته بالفوز على موناكو.. وهذا ترتيب الدوري الفرنسي

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي بتغلبه على مضيفه موناكو 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، والتي شهدت أيضًا فوز مرسيليا على غانجغون 1 / صفر وليون على نيس 5 / صفر.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان ادينسون كافاني في الدقيقة 19 ونيمار في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لموناكو جواو موتينيو في الدقيقة 81.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد موناكو عند 29 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليون.

بهذا الفوز، حافظ سان جيرمان على سجله خاليًا من الهزائم محققًا انتصاره الثاني عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لموناكو هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، عزز فريق مرسيليا موقعه في جدول ترتيب أندية الدوري بتغلبه على غانغون 1 / صفر.

ويدين مرسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوريان توفين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الرابع، وتوقف رصيد غانغون عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، لقن فريق ليون مضيفه نيس درسًا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5 / صفر.

وسجل أهداف ليون ممفيس ديباي (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و38، وماكسويل كورني في الدقيقة 20 وماريانو دياز في الدقيقة 27 ،وميزياني ماوليدا في الدقيقة 79.

ورفع ليون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد نيس عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.