مدرب باريس سان جيرمان يدافع عن “نزوات” نيمار

دافع الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن مهاجمه نيمار، أغلى لاعب في العالم، بسبب ما يتردد عن سهره لوقت متأخر وذهابه للنوم في ساعة مبكرة من اليوم التالي.

وقال إيمري عن نيمار، البالغ عمره 25 عامًا: “إنه لاعب شاب ومسؤول، ولكن خارج كرة القدم فهو يحب الخروج مع أصدقائه وهذا أمر طبيعي تمامًا”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار دأب على السهر مع أصدقائه ليلة السبت والبقاء في الخارج حتى الساعات الأولى من صباح الأحد ما أثار استياء البعض.

لكن إيمري أضاف مدافعًا عن المهاجم البرازيلي: “إنه (نيمار) يعلم جيدًا أنه بحاجة للاستراحة يوم الأحد.. لقد كان معنا يوم الإثنين وهو بخير الآن”.

وتصدر نيمار عناوين الصحف العالمية منذ انتقاله المثير للجدل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل، مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وكان نيمار قد نفى الأسبوع الماضي وجود أي مشاكل مع مدربه أو زميله إدينسون كافاني، مؤكدًا أنه سعيد باللعب معه في سان جيرمان ويحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

على أي حال، لا توجد شكوى من أداء نيمار داخل الملعب حيث سجل 11 هدفًا وصنع تسعة في 13 مباراة مع فريقه الباريسي منذ انتقاله من برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نيمار في طريقه للعودة لإسبانيا، للانضمام لريال مدريد بسبب معاناته في باريس وخلافاته مع مدربه وهو ما نفاه إيمري.