نيمار: أحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم وربما أتزوج

كشف النجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي لأول مرة عن طموحه مع النادي الفرنسي، إذ أكد مهاجم برشلونة السابق أنه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي مع ناديه الجديد ثم كأس العالم مع منتخب بلده.

وأصر نيمار البالغ عمره 25 عامًا على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج باللقبين سواء مع سان جيرمان أو البرازيل.

والبرازيل المرشحة الأبرز للفوز بلقبها العالمي السادس عندما تخوض نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا فيما يعتبر سان جيرمان أحد المرشحين البارزين للقب الأوروبي لكنه سيخوض منافسة قوية مع مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ وأندية أخرى بارزة.

وقال نيمار في مقابلة مع مجلة “مان أبوت تون”: “أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ثم كأس العالم. هذه هي أكبر أحلامي في هذه المرحلة. ومن يدري ربما أتزوج أيضًا”.

وفي المرحلة الأولى من الموسم تمكن نيمار من تسجيل 11 هدفًا في 13 مباراة للفريق الباريسي وأكد أنه مستمتع بالإقامة حاليًا في باريس عكس ما أشيع عن رغبته في العودة لإسبانيا.

وقال لاعب سانتوس السابق “باريس مدينة جميلة واستقبلني الفرنسيون بشكل جيد للغاية بعيدًا عن النادي. فأنا سعيد هنا”.

وانتشرت شائعات بشأن رغبة نيمار في العودة لإسبانيا والانضمام إلى ريال مدريد نظرًا لعدم إتقانه اللغة الفرنسية وعدم راحته في باريس فضلًا عن خلافاته مع زميله إدينسون كافاني ومدربه أوناي إيمري.