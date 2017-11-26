تقرير: نيمار يكسب في الموسم أكثر من كل لاعبات سبع بطولات جماعية

أشارت دراسة إحصائية لرواتب كافة اللاعبات في البطولات السبع المحلية الكبرى في العالم إلى أن البرازيلي نيمار يجني في الموسم الواحد أكثر مما يحصل عليه كل اللاعبات مجتمعات.

وكشفت دراسة سنوية عن رواتب اللاعبات في أبرز سبع بطولات محلية للدوري عن التفاوت المذهل في الأجور بين الرجال والسيدات، حيث يجني الدولي البرازيلي 32.9 مليون جنيه إسترليني من “باريس سان جيرمان” في الموسم الحالي 2017-2018 مقابل عقده فقط.

ويتجاوز راتبه هذا ما يحصل عليه 1693 لاعبة في بطولات الدوري في كل من: فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وأستراليا، والمكسيك، بمجموع يبلغ 32.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا مجتمعات.

ويبلغ متوسط ما تتقاضاه اللاعبات في الدوري الإنجليزي الممتاز 27،000، وهو ما يعادل 1 بالمئة فقط من راتب أي لاعب في البريميرليغ.

ويُعتبر “أولمبيك ليون” الفرنسي الذي تلعب له المدافعة الإنجليزية “لوسي برونز” أفضل نادٍ يدفع رواتب للاعباته بمتوسط راتب سنوي قدره 145 ألف جنيه إسترليني.

وهذا الرقم يمكن مقارنته بأكثر أندية العالم من حيث رواتب اللاعبين الرجال، وهو برشلونة الذي يمنح لاعبيه 6.6 مليون دولار، وهو رابع أندية العالم في كافة الألعاب.

وبالطبع لا يوجد أي مفاجأة من تقاضي المحترفين الرجال رواتب أكثر من السيدات عبر جذب جماهير، وصفقات تلفزيونية، ورعاة أكثر.

لكن رغم ذلك يبدو أن هذا الأمر في طريقه للتغيّر، حيث أعلنت رابطة دوري السيدات في النرويج منح الرجال والسيدات رواتب متساوية، حيث تضاعفت أجور السيدات من حوالي 296 ألف جنيه إسترليني إلى 574 ألف جنيه إسترليني.