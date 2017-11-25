هل طلب نيمار من مدربه اختيار المباريات التي يريد خوضها مع باريس سان جيرمان؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي نيمار داسيلفا، طلب من مدربه الإسباني أوناي إيمري اختياره للمباريات التي سيخوضها مع فريقه باريس سان جيرمان.

ولم يستبعد المدير الفني السابق لإشبيلية مهاجمه البرازيلي، الذي سجل بالفعل 13 هدفًا حتى الآن مع الفريق الباريسي منذ انضمامه من برشلونة الصيف الماضي، في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم.

وذكر موقع “ياهو سبورت”، أنه رغم حصول نيمار البالغ عمره 25 عامًا على راتب أسبوعي يبلغ 515 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع إلا أن النجم البرازيلي لا يرى هناك أي ضرورة لخوض كل المباريات.

ونقل الموقع عن مصدر قوله: “نيمار حقًا مستاء من (أوناي) إيمري بسبب طريقة لعب إدينسون كافاني والامتيازات التي يريدها اللاعب البرازيلي.. إذ يريد أن يحدد بنفسه المباريات التي سيخوضها ومتى يغيب عن المباريات”.

وغاب نيمار عن ثلاث مباريات في الدوري بالفعل، منذ انتقاله للفريق الفرنسي قبل أربعة شهور، فواحدة بسبب الإيقاف، واثنتان للإصابة.

وغاب نيمار عن فوز سان جيرمان بخماسية نظيفة على أنجيه في الدوري للإصابة، لكن ذلك لم يمنعه من اللعب مع منتخب بلاده مباراة ودية بعدها بوقت قصير.

وانهمرت دموع نيمار باكيًا خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز وديًّا على اليابان، في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد إثارة الصحفيين لأزماته مع فريقه الجديد.

ورغم ذلك أكد في وقت لاحق، أنه سعيد في صفوف النادي الباريسي، ولا يعاني أي مشاكل في الإقامة في فرنسا، ولا يعتزم العودة إلى إسبانيا كما رددت بعض وسائل الإعلام.