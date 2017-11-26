الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند يحسم مصير المدرب بيتر بوس

جدّد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لفريق بروسيا دورتموند، اليوم الأحد، الثقة في بيتر بوس مدرب الفريق، ليحسم الجدل حول مصير المدرب الهولندي مع النادي الألماني.

وحقّق بروسيا دورتموند انطلاقة مثالية هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث تربّع على صدارة ترتيب المسابقة فترة ليست بالقصيرة، قبل أن تتراجع نتائجه بشدة، ويعجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الست الأخيرة في البطولة، كان آخرها أمام ضيفه شالكة أمس السبت.

وأخفق بروسيا دورتموند في حسم لقاء الديربي لصالحه، بعدما فرّط في تقدمه 4/0 على جاره اللدود في الشوط الأول، ليسقط أمامه في فخ التعادل 4/4، ويصيب جماهيره بخيبة أمل كبيرة، بعدما تراجع للمركز الخامس في ترتيب البطولة حاليًا.

وتواصلت نتائج بروسيا دورتموند المخيبة على الصعيد القاري أيضًا، بعدما فشل في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودّع المسابقة مبكرًا.

ويقاتل بروسيا دورتموند الآن للحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم بالدوري الألماني، للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال.

وخلال الاجتماع العام السنوي للنادي، أعرب فاتسكه عن توقعه بقيام بوس ببذل أقصى جهد لإعادة الفريق لمساره الصحيح خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل يشكّل أهم أهداف النادي الآن.

وكان بوس قد تولّى تدريب بروسيا دورتموند في الصيف الماضي خلفًا لتوماس توشيل، الذي رحل عن الفريق إثر خلافه مع فاتسكه.