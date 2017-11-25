تجنبي ارتداء فستان مثير.. إيرانيون يوجهون تحذيرًا للحسناء الروسية مقدمة حفل قرعة كأس العالم

المذيعة الروسية ماريا كوماندنايا، التي تم اختيارها لتقديم حفل سحب القرعة الرسمية لكأس العالم 2018 في روسيا، المقرر إجراؤها في قصر الكرملين يوم 1 ديسمبر المقبل، تلقت تهديدات من مشجعي كرة القدم، ونصحوها بأنها يجب أن تختار ملابس محتشمة عند تقديمها فاعليات حفل سحب القرعة.

وحثَّ الإيرانيون ماريا كوماندنايا، التي ستقدم الحفل برفقة لاعب كرة القدم البريطاني السابق غاري لينيكر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، على ارتداء ملابس محتشمة حتى يتمكن مشاهدو التلفزيون في إيران من مشاهدة الحدث دون رقابة، وفقًا لما ذكره موقع “بي بي سي”.

ونقل الإيرانيون هذا الطلب إلى كومندنايا في تعليقات على تغريدتها التي أعلنت فيها مشاركتها في تقديم الحفل الذي سيعقد داخل الكرملين.

وكتبت ماريا في تغريدةٍ على حسابها بموقع تويتر: “سنجري أنا وغاري لينيكر قرعة نهائيات كأس العالم في روسيا. أنا سعيدة ومتحمسة للغاية! إنَّه شرف عظيم بالنسبة لي!”، ثُمَّ وجَّهت الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

Me & @GaryLineker will conduct the Final Draw for @fifaworldcup_ru. So happy and excited! It's such a great honor for me! Thanks @FIFAcom! https://t.co/8XfHJHP6dz — Мария Командная (@komandnaya) November 17, 2017

وجاء في أحد الردود باللغة الروسية على تغريدتها: “أنا إيراني، ومسؤولو التلفزيون لدينا صارمون للغاية ويُخضِعون صورك للرقابة، إذا أمكن، هل يمكنك اختيار فستانٍ ملائم للحفل حتى نتمكَّن من مشاهدة القرعة؟”.

وعلَّق أحدهم على إنستغرام باللغة الفارسية، قائلًا: “أختي، أرجو منكِ الاهتمام بحجابك، فنحن أيضًا نريد مشاهدة حفل القرعة دون رقابة”.

في حين علَّق آخر، قائلًا: “أحثكِ على تجنب ارتداء فستانٍ مثير أثناء سحب القرعة حتى نتمكن من مشاهدته كاملًا، لا يمكننا مشاهدته عندما ترتدين ملابس مكشوفة”.

ويشعر مشجعو كرة القدم في إيران بالقلق من أن يفوتهم أجزاء من القرعة، أو أي مباريات قد تشارك ماريا في عملية تحديدها، بسبب المبادئ التوجيهية الصارمة للبث في البلاد.

Please dress yourself in a appropriate way acceptable for every culture. Thanks. — Hamid (@hamidoddin) November 18, 2017

هذه المخاوف تأتي على خلفية استخدام التلفزيون الحكومي الإيراني للقطاتٍ مُسجَّلة أثناء مباريات كرة القدم الدولية المباشرة من أجل تجنُّب الاضطرار إلى إظهار النساء في المدرجات.

وإضافةً إلى ذلك، ترفض إذاعة الدولة تغطية أحداث القرعة في كأس العالم، أو مراسم الافتتاح الأولمبية بالكامل، إذا كان أحد المضيفين امرأة ترتدي فستانًا غير ملائم.

وخلال حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2014، قطع التلفزيون الإيراني أجزاءً كثيرة من البث المباشر بسبب الملابس المكشوفة للمضيفة التلفزيونية البرازيلية.

وأثار مستخدمو تويتر مخاوف مماثلة أيضًا. فقال حساب يحمل اسم Hamid: “من فضلك، ارتدي ملابس مناسبة ومقبولة لكل الثقافات. شكرًا”.

كانت إيران قد تأهلت إلى كأس العالم التي ستجري في يونيو/حزيران من العام المقبل بعدما فازت على أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء في العاصمة الإيرانية، طهران.