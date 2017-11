تجنبي ارتداء فستان مثير.. إيرانيون يوجهون تحذيرًا للحسناء الروسية مقدمة حفل قرعة كأس العالم

المذيعة الروسية ماريا كوماندنايا، التي تم اختيارها لتقديم حفل سحب القرعة الرسمية لكأس العالم 2018 في روسيا، المقرر إجراؤها في قصر الكرملين يوم 1 ديسمبر المقبل، تلقت تهديدات من مشجعي كرة القدم، ونصحوها بأنها يجب أن تختار ملابس محتشمة عند تقديمها فاعليات حفل سحب القرعة.

وحثَّ الإيرانيون ماريا كوماندنايا، التي ستقدم الحفل برفقة لاعب كرة القدم البريطاني السابق غاري لينيكر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، على ارتداء ملابس محتشمة حتى يتمكن مشاهدو التلفزيون في إيران من مشاهدة الحدث دون رقابة، وفقًا لما ذكره موقع “بي بي سي”.

ونقل الإيرانيون هذا الطلب إلى كومندنايا في تعليقات على تغريدتها التي أعلنت فيها مشاركتها في تقديم الحفل الذي سيعقد داخل الكرملين.

وكتبت ماريا في تغريدةٍ على حسابها بموقع تويتر: “سنجري أنا وغاري لينيكر قرعة نهائيات كأس العالم في روسيا. أنا سعيدة ومتحمسة للغاية! إنَّه شرف عظيم بالنسبة لي!”، ثُمَّ وجَّهت الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

Me & @GaryLineker will conduct the Final Draw for @fifaworldcup_ru. So happy and excited! It's such a great honor for me! Thanks @FIFAcom! https://t.co/8XfHJHP6dz

