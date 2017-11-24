منتخب الأرجنتين يتدرب في برشلونة قبل كأس العالم

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اختيار مدينة برشلونة مقرا لاستعدادات المنتخب الأرجنتيني قبل السفر لروسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم صيف 2018 .

وأعلن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني الخبر رسميا حين صرح خلال ندوة صحفية: “المكان الذي سنتخذه مقرا للاستعداد قبل الذهاب لكأس العالم مهم، سيكون في برشلونة وقد تأكد ذلك نحتاج فقط لتحديد التاريخ.”

وسيكون مقر تدريبات فريق برشلونة رهن إشارة المنتخب الأرجنتيني قبل نهائيات كأس العالم بروسيا حيث يطمح منتخب التانغو للفوز باللقب.

واختار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الاستعداد بأوروبا لكون أغلب لاعبيه يلعبون في البطولات الأوروبية كما أن فريق برشلونة يضم عميدي المنتخب النجم ليونيل ميسي والمدافع خافيير ماسكيرانو.