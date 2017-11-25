مارادونا يطالب بسجن ابنة الصديقة السابقة لسيرجيو أغويرو

هدد ماتياس مورلا محامي الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرموندو مارادونا بسجن ابنته جيانينا في حال ثبوت مشاركتها والدتها كلاوديا بيافياني بإخفاء دلائل في القضية المتهة فيها بسرقة أموال من النجم الأرجنتيني.

وكان مارادونا قد اتهم زوجته السابقة بسرقة أمواله خلال فترة إدارتها لأعماله ما بين 2000 و2015 رغم كونها بدأت إجراءات الطلاق في 2003 لكنها احتفظت بحق إدارة الأعمال للحفاظ على إرث بناتها جيانينا ودالما.

وقال محامي مارادونا: “بالنسبة لك هل من المنطقي سفر إحدى بناتك خلال القضية؟ سيكون هناك اعتقال في حال التأكد أن هناك محاولة لإخفاء دليل أو تهريبه أثناء القضية، جيانينا غادرت الأرجنتين يوم 31 أغسطس وعادت بعد ساعات”.

ويتهم مارادونا زوجته أنها تملك حسابًا في بنك في الأوروغواي يتضمن أكثر من مليوني دولار وأن ابنته سافرت إلى الأوروغواي لإخفاء أموال أمها.

وقال محامي مارادونا: “ما الذي ذهبت ابنتك لتفعله في الأوروغواي؟ السياحة؟ أقول إنكِ تملكين حسابًا في الأوروغواي وذهبت لأخذ المال منه وهربتِ به للخارج، وإن كان هناك مخبأ سري فليس هناك حل سوى اعتقالها قبل المحاكمة”.

وكانت جيانينا على علاقة مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي لكنها افترقت عنه.

وردت ابنة ماردونا مدافعة عن نفسها واتهمت والدها بالتهرب الضريبي وأكدت أن الضحية هي الدولة كما شكرت كل من ساندها.