من هم نجوم حفل قرعة كأس العالم روسيا 2018؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا سيكون ضمن مجموعة من أبطال العالم السابقين، المشاركين في حفل قرعة كأس العالم 2018 المقرر في العاصمة الروسية موسكو بعد أيام.

وأوضح الفيفا أن مارادونا، الذي كان قائدا للمنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 1986، سيساهم في مراسم القرعة إلى جانب أبطال العالم الآخرين، الفرنسي لوران بلان، والإنجليزي جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأسباني كارلس بويول.

كذلك يساعد في مراسم القرعة، الأوروجوياني دييغو فورلان؛ الذي شارك في مونديال 2014 وأسطورة كرة القدم الروسي نيكيتا سيمونيان /91 عامًا/ الذي شارك في مونديال 1958 .

وأعلن في وقت سابق أن ميروسلاف كلوزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014 والهداف التاريخي للبطولة، سيتولى حمل كأس العالم خلال الحفل، ليكتمل بذلك تمثيل جميع الدول المتوجة باللقب من قبل، خلال الحفل.

وكان الفيفا أعلن يوم الجمعة الماضي، أن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق جاري لينكر، والصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنيانا سيقدمان مراسم سحب القرعة المقررة في أول كانون الأول/ديسمبر المقبل بقصر الكرملين.

ومن جانبه، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، إن قائمة المشاركين في مراسم القرعة تمثل “تشكيلة رائعة، إذ تضم أساطير من كل الدول المتوجة من قبلُ بلقب المونديال.”

وتقام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بمشاركة 32 منتخبًا، خلال الفترة ما بين الـ 14 من حزيران/يونيو والـ15 من تموز/يوليو.