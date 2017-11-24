بعد استقطاع الضرائب.. أرباح مالية قياسية لبايرن ميونخ

سجل نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، رأس مال قياسيًا بلغ 5ر640 مليون يورو (3ر758 مليون دولار)، وأرباحًا بعد استقطاع الضرائب 2ر39 مليون دولار، في موسم 2016 / 2017، مما يسمح لهم بمواصلة الاستثمار في الفريق الذي يضم نجومًا كبارًا.

وذكر النادي، في بيان قبل التجمع السنوي مساء اليوم الجمعة، أن أرباح التشغيل الخاصة بهم وصلت إلى 150 مليون يورو، وأن أرباح ما بعد الضرائب زادت بنسبة 6ر18 في المائة، مقارنةً بالموسم الماضي.

وقال يان كريستيان دريسين، نائب رئيس مجلس الإدارة: “الموقف الرائع للأرباح والزيادة المرتبطة بها، تسمح لبايرن في الإنفاق على فريق الكرة لضمان البقاء في المنافسة على البطولات الأوروبية”.

وأضاف: “مساعينا التجارية تخدم في المقام الأول الهدف الوحيد لتحقيق أقصى قدر من النجاح الرياضي”.

ويعد بايرن ميونخ أنجح وأغنى الأندية الألمانية. ويتصدر الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، وصعد للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا التي كان آخر مرة فاز بها في 2013.

ويحتاج الفريق للدعم، خاصة وأنه بحاجة لمهاجم ليكون بديلًا لروبرت ليفاندوفسكي.

ولم يستبعد مسؤولو النادي إنفاقًا كبيرًا قد يصل إلى 100 مليون يورو في الصيف، ولكن يُرجح ألا يُنفق هذا المبلغ على لاعب واحد فقط.