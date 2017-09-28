رسميًا.. بايرن ميونخ ينفصل عن كارلو أنشيلوتي

أعلن بايرن ميونخ لاألماني، قبل قليل، أنه انفصل، رسميًا، عن كمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد 14 شهرًا فقط من توليه المسؤولية.

وجاء الانفصال بين الطرفين، عقب الخسارة 3/0 أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ونشر الفريق البافاري بيانًا على موقعه على الإنترنت جاء فيه” “أداء فريقنا، منذ بداية الموسم، لم يلب التوقعات التي وضعناها”.

وأضاف “المباراة أمام باريس سان جيرمان أظهرت بوضوح أنه كان علينا أن نتخذ قرارًا”.

ووجه كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الشكر لأنشيلوتي على التعاون، معربًا عن أسفه على اتخاذ القرار.

وقال: “كارلو صديقي وسوف يبقى كذلك، ولكن كان علينا اتخاذ قرار مهني. الآن أتوقع أن يتطور الفريق بشكل إيجابي حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا لهذا الموسم”.

وقال رومينيغه: “يجب على الفريق أن يتحمل النتائج”.

وقاد أنشليوتي/58 عاما/ بايرن ميونخ منذ الموسم الماضي، وفاز في عامه الأول مع الفريق بكأس السوبر المحلي وبالدوري الألماني “بوندسليغا”، كما فاز هذ العام مرة أخرى بكأس السوبر الألماني، إلا أنه يحتل حاليا المركز الثالث في “بوندسليغا” برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند بعد مرور ست مراحل من المسابقة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز بايرن ميونخ على اندرلخت بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يسقط أمس بالنتيجة نفسها في باريس، لتصبح حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر محل شك كبير.

لمحة عن أثقل هزائم بايرن ميونخ عبر تاريخه في دوري أبطال أوروبا

وتعتبر الهزيمة بثلاثية نظيفة التي تجرعها نادي بايرن ميونخ الألماني مساء أمس الأربعاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي هي الأسوأ للفريق البافاري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات الـ 223 التي خاضها الفريق الألماني في البطولة الأوروبية الأشهر للفرق، لم يسقط بنتيجة أكبر من نتيجة مباراة أمس إلا في مناسبتين، إحداها أمام برشلونة (4 / صفر) في دور الثمانية عام 2009، والثانية أمام ريال مدريد (4 / صفر) في الدور قبل النهائي عام 2014.

وفيما يلي نسلط الضوء على أثقل الهزائم التي تجرعها بايرن ميونخ في دوري أبطل أوروبا، البطولة التي فاز بلقبها 5 مرات:

– دور الـ 8 أمام برشلونة في 8 / 4 / 2009 وكانت النتيجة 4/0.

– نصف النهائي أمام ريال مدريد في 29 / 4 / 2014 وكانت النتيجة 4/0.

– نصف النهائي أمام أياكس أمستردام في 19/ 4/ 1995 وكانت النتيجة 5/2.

– دور الـ 16 أمام إيه سي ميلان في 8 / 3 / 2006 وكانت النتيجة 4/1.

– الدور الثاني أمام أولمبيك ليون في 6 / 3 / 2001 وكانت النتيجة 3/0.

– نصف النهائي أمام برشلونة في 6 / 5 /2015 وكانت النتيجة 3/0.

– دور المجموعات أمام باريس سان جيرمان في 27 / 9 / 2017 وكانت النتيجة 3/0.

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يذكر أن مباراة بايرن ميونخ أمام أولمبيك ليون كانت في النصف الثاني من دور المجموعات وهو ما يعادل دور الـ 16 في النسخة الجديدة من البطولة.