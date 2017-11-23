الدوري الأوروبي.. تأهل فياريال وريال سوسيداد وخسارة آرسنال

صعد فياريال الإسباني لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3/2 على مضيفه إف سي أستانا الكازاخستاني في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى للدور الأول للمسابقة اليوم الخميس.

ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أستانا، الذي ربما يفقد المركز الثاني، حال فوز سلافيا براغ التشيكي، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في لقائهما الذي سيجرى في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

وبادر جونيور كبنانغا بالتسجيل لمصلحة أستانا في الدقيقة 22، وتعادل دانيال رابا أنتولين لفياريال في الدقيقة 39، ثم أحرز زميله سيدريك باكامبو الهدفين الثاني والثالث للفريق الإسباني في الدقيقتين 65 و83.

واشتعلت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز باتريك توماسي هدفًا آخر لأستانا، الذي حاول إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة دون جدوى.

وأنعش لوكوموتيف موسكو الروسي آماله في الصعود للدور المقبل، عقب فوزه 2/1 على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي في المجموعة السادسة.

وتصدر لوكوموتيف المجموعة (مؤقتًا) بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه كوبنهاغن، فيما يحتل شيريف تيراسبول المولدوفي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، قبل لقائه مع ضيفه زلين التشيكي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين في وقت لاحق اليوم.

وصعد فيكتوريا بلزن التشيكي لدور الـ32، بفوزه 2/0 على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضًا فوز لوجانو السويسري 1/0 على ضيفه هبوعيل بير السبع الإسرائيلي.

ورغم الخسارة، ظل ستيوا الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فيكتوريا بلزن، فيما احتل لوغانو المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وقبع هبوعيل في قاع الترتيب بـ 4 نقاط.

وأبقى كولن الألماني على آماله في الصعود، عقب فوزه الثمين 1/0 على ضيفه آرسنال الإنجليزي في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضًا تعادل باتي بوريسوف من بيلاروس مع ضيفه ريد ستار الصربي دون أهداف.

وبقي آرسنال، الذي ضمن التأهل في وقت سابق، في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما ارتقى كولن للمركز الثاني بـ 6 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على ريد ستار، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتراجع باتي بوريسوف للمركز الأخير بـ 5 نقاط.

وتأهل سالزبورغ النمساوي للدور الثاني بفوزه المستحق 3/0 على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضًا تعادل قونيه سبور التركي 1/1 مع ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وضمن سالزبورغ صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، فيما احتل قونيه المركز الثالث بـ 5 نقاط، وتذيل فيتوريا غيماريش الترتيب بـ 4 نقاط.

وواصل أوسترسوند السويدي مغامرته في البطولة، بعدما صعد للدور المقبل، عقب فوزه 2/0 على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوزًا مثيرًا لأتلتيك بلباو الإسباني 3/2 على ضيفه هيرتا برلين الألماني.

وحافظ أوسترسوند على صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو، الذي تعززت آماله في الصعود، فيما تجمد رصيد زوريا عند 6 نقاط في المركز الثالث، متفوقًا بفارق نقطتين على هيرتا برلين، صاحب المركز الأخير، الذي ودع البطولة رسميًا.

ولحق نيس الفرنسي بركب المتأهلين بفوزه 3/1 على ضيفه زولت فارجم البلجيكي في المجموعة الحادية عشر، التي شهدت تعادل لاتسيو الإيطالي 1/1 مع ضيفه فيتيسه آرنهيم الهولندي.

وظل لاتسيو، المتأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما ارتفع رصيد نيس إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد زولت فارجم عند 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي فيتيسه في المؤخرة برصيد نقطتين.

وبلغ ريال سوسييداد الإسباني دور الـ32، إثر تغلبه 1/0 على مضيفه روزنبورغ النرويجي في المجموعة الثانية عشرة، التي شهدت فوز زينيت الروسي 2/1 على ضيفه فاردار المقدوني.

وعزز زينيت موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سوسييداد، فيما ظل روزنبورغ في المركز الثالث بـ 4 نقاط، وبقي فاردار في القاع بلا رصيد من النقاط.