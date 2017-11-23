مباراة في مصارعة الذراع تنتهي بكسر يد لاعب بشكل مروع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مروّع، تم تصويره بأحد صالات الألعاب الرياضية في فيتنام، كسر يد شاب أثناء لعب مباراة مصارعة ذراع بشكل مفاجئ وغريب للغاية.

ووفقًا للمقطع الذي أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، تواجد العديد من الأشخاص لمشاهدة هذه المنافسة، وكانت الأجواء تبدو مرحة للغاية بين المتنافسيْن قبل بداية اللقاء، ولكن سرعان ما تغيّر الوضع لشبه مأساة لأحدهما.

وعلى الرغم من أن المباراة لم تستمر إلا نصف دقيقة فقط، إلا أن علامات التعب بدت على الضحية بشكل سريع للغاية، حيث بدأ وجهه في الاحمرار بشكل متزايد، لكنه رفض الاستسلام وصمم على استكمال المباراة إلى نهايتها حتى صرخ بشكل مفاجئ من شدة الألم بعد كسر رسغ يده اليسرى بشكل كامل، ما دفع المتواجدين في المكان لمساعدته.