قرارات جديدة لبطولات الغراند سلام لتسريع وتيرة اللعب

أعلن مسؤولو بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للتنس، اليوم الثلاثاء، عن لوائح جديدة للبطولات الأربع تهدف إلى تسريع إيقاع المباريات، كما تم الإعلان عن تقليص عدد المصنَّفين من 32 إلى 16 في عام 2019.

وتم اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع مجلس بطولات الغراند سلام الذي عُقد يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لكن تم الإعلان عنها بعد أسبوع من هذا الاجتماع.

وستكون بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير بمثابة منصة اختبار لبعض التغييرات، التي تتضمن وجود 25 ثانية بين النقاط، مقارنة بعشرين ثانية حاليًا، وتطبّق الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حاليًا فاصل 25 ثانية، لكن على أي حال لن يتم تطبيق هذه اللائحة بصرامة في البداية.

وستشهد بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 15 يناير وجود ميقات زمني لتسديد الكرة، وستطبق في مباريات بعينها في بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام لضمان تسديد اللاعبين للكرة في الموعد المحدد.

وسيتم تقليص فترة الإحماء قبل المباريات إلى خمس دقائق، وفي حال انتهاك هذه اللائحة قد تصل الغرامة ضد اللاعبين إلى 20 ألف يورو.

كما ستتم معاقبة اللاعبين الذي يخوضون المباريات وهم مصابون، أو يقدمون أداء دون المستوى داخل الملعب.

كما قد تصل غرامة اللاعبين الذين يشاركون في الدور الأول للبطولات لفئة الفردي ثم ينسحبون، أو يلعبون بأداء دون المستوى الاحترافي، إلى مقدار المكافأة التي حصلوا عليها بتجاوزهم الدور الأول.