استقالة بوستيكوغلو من تدريب أستراليا بعد قيادتها إلى كأس العالم

استقال آنجي بوستيكوغلو من تدريب منتخب أستراليا، أمس الثلاثاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل في روسيا.

وقال بوستيكوغلو، في مؤتمر صحافي في سيدني: “بعد تفكير عميق، قررت أن رحلتي انتهت كمدرب للمنتخب الأسترالي”.

وأضاف: “مثلما قلت عدة مرات.. تدريب منتخب أستراليا كان مصدر فخر لي، وربما لم تكن هذه هي النهاية التي تصورتها عندما بدأت الرحلة؛ لكن في الوقت نفسه أعرف أنه الوقت المناسب، وأنه القرار الصحيح”.

وقاد بوستيكوغلو المنتخب الأسترالي للتأهل لكأس العالم 2014، وإلى إحراز لقبه الأول في كأس آسيا في العام التالي، ورفض عدة مرات على مدار الشهر الماضي نفي تقرير صحافي قال إنه سيستقيل بعد ملحق تصفيات كأس العالم سواء فازت أستراليا أو خسرت.