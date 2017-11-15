أستراليا تسقط هندوراس وتحجز المقعد رقم 31 بين المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 (فيديو)

المصدر: د ب أ

لحق المنتخب الأسترالي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا بعد أن حقق انتصارًا مستحقًا بتغلبه على ضيفه منتخب الهندوراس 3 / 1 اليوم الأربعاء في إياب الملحق العالمي الفاصل المؤهل للمونديال.

ويدين المنتخب الأسترالي بفضل كبير في الفوز للاعبه ميلي جديناك الذي سجل الأهداف الثلاثة للفريق (هاتريك) في الدقائق (53 و72 و85 )، وجاء الهدفان الثاني والثالث من ضربتي جزاء بعد أن جاء الهدف الأول من ضربة حرة.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، رد منتخب الهندوراس بهدفه الوحيد لحفظ ماء الوجه، وسجله ألبرت إليس.

وأصبحت أستراليا المنتخب رقم 31 بين المتأهلين لكأس العالم، إذ تبقى مقعد واحد بين منتخبي بيرو ونيوزلاند.