تحقيقات التلاعب بنتائج المباريات في تايلاند تسفر عن اعتقال 12 لاعبًا ومسؤولًا

ذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن 12 رجلًا من تايلاند ألقي القبض عليهم؛ لتورطهم في التلاعب بنتائج المباريات في دوري المحترفين التايلاندي لكرة القدم، بعد تحقيقات استمرت لنحو عام.

وأدين خمسة لاعبين من فريقين اثنيْن وحكمان اثنان ومدير نادٍ وأربعة خبراء ماليين بالتلاعب في نتائج المباريات، وتم الإفراج عنهم بكفالة، بحسب ما قاله شاكثيب شايغيندا، مدير الشرطة الوطنية.

وقال شاكثيب خلال مؤتمر صحفي: “هذه قضية تاريخية، التحقيقات المطولة قادت إلى شهود ودلائل كثيرة، لكن هناك متورطين آخرين كثيرين مما يتطلب المزيد من التحقيقات”.

وأضاف: “شهودنا أكدوا أن هناك بالفعل تلاعبًا بنتائج المباريات”.

وحدثت وقائع التلاعب بالمباريات في تايلاند على مدار أكثر من عشرة أعوام، لكنها لم تكشف تفاصيلها حتى الآن بسبب تهديدات وتدخل “أشخاص مؤثرين” في مجال كرة القدم، بحسب ما قاله سوميوت بومبانمونغ، رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

ووفقًا لسوميوت، فإنه يتم دفع ما بين 100 ألف و350 ألف بات (3050 و10680 دولارًا) مقابل تعمد الخسارة في المباراة الواحدة.

وفي حال إدانة الأشخاص الـ12 فإنهم قد يواجهون عقوبة الحبس خمسة أعوام، مع تغريمهم 500 ألف بات لكل منهم.