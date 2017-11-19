ليفاندوفسكي “عنصر الحسم” في النجاحات الأخيرة لبايرن ميونخ

ربطت تقارير إعلامية بين بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، والمهاجم ساندرو فاغنر، لكن خلال مباراة الفريق أمس السبت أمام أوجسبورغ أثبت روبرت ليفاندوفسكي أن الصفقة المحتملة لمهاجم هوفنهايم ستكون مجرد خطوة احترازية من جانب النادي البافاري.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليسهم في الفوز على أوجسبورغ 3 /صفر ليعزز بايرن موقعه في الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وقال حسن صالح حميدزيتش، مدير الكرة، في بايرن بشأن ليفاندوفسكي هداف البوندسليغا برصيد 13 هدفًا من 12 مباراة “إنه استثنائي”.

ليفاندوفسكي نفسه ليس راضيًا بشكل كامل، رغم أن البداية الباهتة للفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي، باتت جزءًا من الماضي.

وقال ليفاندوفسكي: “ندرك أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل، أوجسبورغ لعب بشكل دفاعي، بخمسة لاعبين في الخط الخلفي”.

وأضاف: “لم نلعب بشكل صحيح في الهجوم في البداية، لكن من خلال الصبر سنحت لنا الفرص، وأصبحت الأمور أكثر سهولة بعد الهدف الأول”.

ويعد ليفاندوفسكي، البالغ 30 عامًا، هو المهاجم الصريح الوحيد في بايرن، وقد المح في وقت سابق خلال مقابلة صحفية أن الفريق بحاجة لمهاجم بديل.

وأوضح: “سنرى من سيأتي ثم يمكننا الحديث باستفاضة”.

لكن لا أحد يتخيل أن يكون فاغنر مهاجم منتخب ألمانيا، أو أي لاعب آخر، بمثابة عنصر تهديد حقيقي لليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي للفريق، حيث أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم وربما بايرن لا يستطيع إيجاد لاعب في مثل إمكانياته.

وقال مارفين هيتز، حارس مرمى أوجسبورغ: “إنه مهاجم يستطيع فعل أي شيء، يمكنه فعل المستحيل من العدم”.

وأشاد يوب هاينكس، مدرب بايرن، بمهاجمه البولندي “هو لم يفاجئني، اللاعبون من الطراز العالمي يسجلون الأهداف في أي وقت”.

وقاد هاينكس فريق بايرن للفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها منذ عودته لمقعد المدير الفني كما أن مباراة أوجسبورغ شهدت تحقيق الفوز رقم 500 له خلال مسيرته كلاعب ومدرب، في إنجاز غير مسبوق.

وقال الجناح الهولندي آريين روبن “إنه إنجاز رائع حقًا، يمكنه تحقيق المزيد”.

يدرك بايرن أن تفوقه بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزغ الوصيف قد لا تكون كافية في هذه المرحلة من الموسم في سبيل السيطرة على لقب البوندسليغا مرة أخرى.

ويخوض النادي البافاري عدة مواجهات قوية قبل نهاية العام حيث يلاقي أندرلخت البلجيكي وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا كما يواجه بروسيا دورتموند في كأس ألمانيا.

المدهش في الأمر أن الفوز على أوجسبورغ جاء في غياب خاميس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبيري وكينجسلي كومان وتياغو.

ليفاندوفسكي قد يكون قادرًا على قيادة بايرن للفوز بثلاثية تاريخية، لكن ذلك يتوقف على مدى جاهزية الفريق، لكن في النهاية لا يوجد ما يمنع النادي البافاري من الحلم.