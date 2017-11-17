بايرن ميونخ يفتقد مولر وتياغو في مواجهة أوغسبورغ بالدوري الألماني

كشف يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الجمعة، أن الفريق سيفتقد جهود توماس مولر وتياجو؛ بسبب الإصابات، في المباراة المقررة غدًا السبت، أمام أوغسبورغ، ضمن منافسات البوندسليغا.

وعاد مولر مؤخرًا إلى تدريبات الفريق، بعد التعافي من إصابة في الفخذ، بينما يعاني تياجو من كدمة في الركبة، ورجح هاينكس، عدم مشاركته في مباراة الغد.

كذلك لم يستعد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، للعودة إلى الملاعب، بينما يحتمل مشاركة خوان بيرنات، لتكون المباراة الأولى له هذا الموسم.

وقال هاينكس، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم الجمعة، “مولر شارك بالفعل في جوانب عديدة من تدريبات الفريق، وريبيري لم يعد يعاني من مشكلات، ولكنني مدرب أتعامل مع أمور كهذه بحذر شديد، وسيعود خوان بيرنات للفريق غدًا.”

كذلك يترقب هاينكس، استعادة جيروم بواتينغ وديفيد ألابا لياقتهما، علمًا بأنهما غابا عن جولة المباريات الدولية، التي شهدتها الأيام الماضية.

وقال هاينكس: “بعد مران اليوم، سأتخذ قراري بشأن بواتينغ وديفيد.”

ويتربع بايرن ميونخ منفردًا في صدارة البوندسليغا، بعد أن حقق انطلاقة قوية، لدى عودة هاينكس من الاعتزال إلى تدريب الفريق، حيث حقق تحت قيادته سبعة انتصارات متتالية، حتى الآن.

ورغم ذلك، حذر هاينكس من الاستهانة بالمباراة أمام أوغسبورغ، وصرح قائلاً: “نحتاج إلى خوض مباراة الغد بجاهزية عالية، لن تكون المواجهة سهلة.”