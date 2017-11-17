نيمار يغيّر محل إقامته في باريس.. تعرّف على السبب

انتقل البرازيلي “نيمار دا سيلفا“، نجم فريق باريس سان جيرمان، من مقر إقامته الفخمة في حي بوجيفال الراقي، إلى مكان غير معروف، هربًا من المتطفلين على حياته.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” أن النجم البرازيلي منذ إقامته في الفيلا الشاسعة المكونة من 5 طوابق، والمكان لا يخلو من المعجبين والصحفيين والمتطفلين.

وأشارت الصحيفة إلى تمكن البعض منهم من اجتياز الجدار المحيط، والذي يبلغ ارتفاعه 1.70 متر، والتسلل إلى داخل الإقامة التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع، واستدعى الأمر حضور المطافئ لمعرفة ما يجري حسب شهادة الجيران.

كل تلك الظروف سببت الإزعاج للنجم السابق لنادي برشلونة ومحيطه، فقرروا الانتقال إلى مكان آخر بتكتم شديد، حرصًا على تفادي ملاحقة المتطفلين.