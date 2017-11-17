جميلات بيرو يثرن الجدل مجددًا.. عارضة بيروفية تتعرّى احتفالًا بتأهل بلادها لكأس العالم

أسعد جيفرسون فارفان وكريستيان راموس أكثر من 31 مليون بيروفي بتسجيلهما هدفين صعدا بمنتخب بلادهما إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا كآخر منتخب يتأهل للمونديال.

ولكن هذه السعادة كانت طاغية بالنسبة لعارضة الأزياء البيروفية ميريلا منديز التي أوفت بوعدها بالتعري في حال بلوغ المونديال.

وظهرت ميرلا عارية الصدر تقريبًا بعدما رسمت عليه علم بلادها وخلفها رجال الأمن على ظهر الخيول عقب الفوز بهدفين في إياب الملحق المؤهل للمونديال أمام نيوزيلاندا عقب تعادل الفريقين سلبيًا في الذهاب.

وقالت ميريلا: “إذا تأهلت بيرو إلى كأس العالم، سأتعرى تمامًا باستثناء علم بيرو الذي سألفّه على جسدي”.

ونشرت عارضة الأزياء صورًا جديدة لها عقب التأهل عبر حسابها على إنستغرام لكنها لم تظهر عارية تمامًا كما وعدت رغم أن ملابسها كشفت أكثر مما غطّت.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسبّب فيها مواطنو بيرو في إثارة ضجة عالمية، حيث سرق العديد من جميلات بيرو الأضواء في كأس كوبا أمريكا 2011 بالظهور عاريات الصدر في المدرجات مع تلوين صدورهن بألوان علم البلاد.