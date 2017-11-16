6 حكام عرب في كأس العالم روسيا 2018.. تعرف عليهم

قالت قناة “beIN SPORTS”: إن ستة حكام عرب، سيشاركون في مونديال روسيا 2018، بعدما تأهلت 4 منتخبات عربية إلى نفس المونديال، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية.

وبحسب “beIN SPORTS” فإن الحكام هم: المصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي شارف، والسعودي فهد المرداسي، والقطري عبدالرحمن الجاسم، والإماراتي محمد عبدالله ، والبحريني نواف شكرالله.

وحجزت المنتخبات العربية ثمن مقاعد مونديال روسيا.

وتجرى قرعة كأس العالم روسيا 2018 يوم الـ1 من ديسمبر المقبل.

واكتمل عقد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى بطولة كأس العالم ،2018 بشكل رسمي، بعد صعود أستراليا وبيرو، في الملحق الفاصل بين القارات.

وأصبح التصنيف واضحًا بخصوص المنتخبات المتأهلة، وفقًا لتصنيف شهر أكتوبر الماضي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتظر منتخب السعودية، العائد للمشاركة في بطولة كأس العالم صدامًا عربيًا واردًا في قرعة كأس العالم التي تجرى يوم الـ1 من ديسمبر المقبل.

ويشمل التصنيف الأول في القرعة 8 منتخبات على رؤوس المجموعات، هي: روسيا المستضيف وألمانيا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال وبولندا وفرنسا وبلجيكا.

وفي التصنيف الثاني يقع منتخب إسبانيا وأيضًا المكسيك وإنجلترا وبيرو وأوروغواي وكرواتيا وكولومبيا وسويسرا.. وفي التصنيف الثالث هناك 8 منتخبات هي: مصر وتونس وإيران والسويد والدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا والسنغال.

وفي التصنيف الرابع يتواجد منتخب السعودية، وأيضًا المغرب ونيجيريا وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وصربيا وبنما.