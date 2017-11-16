كونكاكاف يطلق بطولة قارية جديدة لدوري الأمم

قال فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) اليوم الخميس إن الاتحاد توصّل لاتفاق بتأسيس بطولة دوري قارية جديدة.

وستنطلق البطولة مع فترة التوقف الدولية في سبتمبر/ أيلول 2018 وستضم جميع أعضاء الكونكاكاف، وعددهم 41 من بينهم المكسيك والولايات المتحدة.

وستقسّم الدول إلى ثلاثة أقسام استنادًا إلى “المستوى الرياضي” مع وجود نظام للصعود والهبوط وستكون مؤهلة للكأس الذهبية.

وسيكون هذا النظام مشابهًا لبطولة دوري الأمم في أوروبا والتي ستبدأ أيضًا في سبتمبر، ولكن مونتالياني يعتقد أن الدول الصغيرة بالمنطقة مثل جزر الكاريبي ستواجه مشكلة بسبب صعوبة الاشتراك في بطولة منتظمة.

وأوضح مونتالياني في مقابلة عبر الهاتف أن”البطولة الجديدة ستعود بكثير من النفع على جميع الأعضاء، وعلى الجماهير أيضًا، وستوفر فرصًا لخوض مباريات تنافسية مهمة مما يعزز الاستقرار”.

ولم يسبق لعدد كبير من هذه الدول التأهل لكأس العالم كما تعاني لتنظيم وتمويل مباريات ودية، وقال مونتالياني إن هناك حاجة ماسّة لخوض مباريات من أجل تطور الفرق.