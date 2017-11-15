نيمار يتناول العشاء مع الجميلات عقب التعادل مع إنجلترا (صور)

استمتع النجم البرازيلي نيمار بوجبة عشاء بصحبة المطربة ديمي لوفاتو وليلى آنا لي مقدمة البرامج التلفزيونية البرازيلية عقب التعادل سلبيًا مع إنجلترا في ويمبلي وديًا.

ولم يضع مهاجم باريس سان جيرمان الوقت وتناول العشاء عقب المباراة مباشرة مع العديد من الأصدقاء من المشاهير من جميع أنحاء العالم، ونشر صوره إلى جوار لوفاتو وآنا لي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

آنا لي هي مذيعة برازيلية قدمت جوائز أفضل لاعب في العالم التابعة للفيفا هذا العام، والتي توج خلالها رونالدو بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه.

وعلق نيمار البالغ عمره 25 عامًا على الصور قائلًا “أصدقائي الفتيات”وفي صورة أخرى علق عليها قائلًا “العشاء مع الأصدقاء ممتع حقا”.

وأظهر نيمار أداءً رائعًا الليلة الماضية رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، حيث هتفت الجماهير باسمه مع كل لمسة له خلال المباراة.

لكن أحبطت إنجلترا نظيرتها البرازيل بطلة العالم خمس مرات في ليلة مخيبة للآمال، إذ أشرك تيتي المدير الفني للبرازيل تشكيلة أساسية ضمت إلى جوار نيمار كلًا من جابرييل غيسوس وداني ألفيس إلا أن التعادل سيطر على المباراة.

واستمتع جو هارت حارس مرمى إنجلترا، الذي شارك في مباراته الدولية 75، بليلة هادئة وهو أمر لم يكن يتخيله.