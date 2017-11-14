روبرتو كارلوس: نيمار يمكنه قيادة البرازيل للتتويج بكأس العالم

أعلن روبرتو كارلوس الفائز سابقًا بكأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن البرازيل تعد من بين المرشحين للفوز باللقب في روسيا العام المقبل، وأن نيمار بوسعه قيادة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية نحو لقبها السادس في البطولة.

ويعتقد الظهير الأيسر السابق البالغ من العمر 44 عامًا، والذي ساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم 2002 إضافة للقب كأس كوبا أمريكا عامي 1997 و1999، أن بلاده تعافت من الهزيمة المذلة 7-1 في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا في البطولة التي استضافتها البرازيل.

وقال كارلوس في مؤتمر صحفي في العاصمة الصربية “تمت إعادة ترتيب الفريق منذ الانهيار أمام ألمانيا، كما تم تعيين مدرب جديد وهو تيتي. ومن وقتها وأنا على ثقة في أن الوضع سيتحسن بشكل كبير”.

وأضاف “نملك مجموعة من اللاعبين من أصحاب المستوى العالمي مثل نيمار وويليان وتياغو سيلفا. يتمتعون بالخبرة وأنا واثق من أن البرازيل تعول عليهم للفوز بكأس العالم، كبرازيلي، أريد بالطبع أن تحرز البرازيل كأس العالم. لكن ألمانيا (بطلة العالم) وإسبانيا والأرجنتين، ضمن أبرز المرشحين وسنبذل الكثير من الجهد للفوز باللقب”.

وقال كارلوس، سفير ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، إن نيمار كان محقًا في الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأعرب عن اعتقاده أن المهاجم الموهوب سيتألق في روسيا العام المقبل.

وأضاف “أتوقع أن يصبح نيمار أفضل لاعب في العالم قريبًا”.

وتابع “هناك الكثير من الجدل الدائر بشأن ما إذا كان لزامًا عليه الانتقال لباريس سان جيرمان من برشلونة، واعتقد أنه قام بالشيء الصحيح، كان هذا قراره الشخصي. اعتقد أنه سيكون من الأسهل له التألق في سان جيرمان؛ لأن الأمر كان أكثر تعقيدًا مع ليونيل ميسي في برشلونة. كان ذلك سيصبح هو الحال أيضًا لو لعب في ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو.

“بات يمثل المعيار في سان جيرمان. أنه شخصية عظيمة أيضًا. أنا على اتصال دائم معه. أنا مقتنع بأنه سيقدم كأس عالم في غاية التميز”.