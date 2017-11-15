اتحاد الكرة النيجيري يوقع عقودًا مع اللاعبين لإنهاء أزمة مكافآت كأس العالم

وقع الاتحاد النيجيري لكرة القدم اتفاقًا مع لاعبي المنتخب الوطني يقول إنه سيقضي على خلافات الأجور والمكافآت التي أفسدت المشاركات السابقة للفريق في كأس العالم.

وفي بيان وصف الاتحاد النيجيري الاتفاق بأنه “تاريخي وملزِم وسيقضي على كل أشكال النزاع في استعداد نيجيريا ومشاركتها في كأس العالم”.

وبلغت نيجيريا، التي تأهلت لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، دور الستة عشر ثلاث مرات وخرجت من دور المجموعات مرتين.

ونشب نزاع بسبب المكافآت قبل كأس القارات 2013 في البرازيل وتجدد في كأس العالم العام التالي ما دفع اللاعبين لمقاطعة تدريبات الفريق.

وتكررت المشكلة نفسها مع منتخبات أفريقية أخرى، حيث رفض لاعبو غانا المران بسبب نزاع حول الأجور في كأس العالم الماضية قبل أن يتم نقل ثلاثة ملايين دولار نقدًا في موكب من السيارات إلى مقر إقامة الفريق في برازيليا.

وقال شيهو ديكو مدير الاتحاد النيجيري لكرة القدم إنه لم يدخر أي جهد لتجنب هذه المشكلة.

وأضاف “اتفقنا على كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمكافآت كل مباراة وكل مرحلة وحتى بلوغ النهائي وأيضًا تقاسم مكافأة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن كل دور، كما اتفقنا أيضًا على تفاصيل فترة الإعداد.. على سبيل المثال كم سيحصل كل لاعب في المباريات الودية بما في ذلك توقيت وكيفية دفع هذه الأموال”.

وكشف ديكو أن الاتفاق “سيحفز لاعبي المنتخب النيجيري من أجل تقديم أفضل أداء لهم في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم”.

وأعلن الاتحاد النيجيري أن المدرب جيرنوت رور وقائد الفريق جون أوبي ميكل وآخرين وقعوا على الاتفاق.

وقال أوبي ميكل “نحن سعداء للغاية بهذا التطور. إنها المرة الأولى منذ انضمامي للفريق الأول أرى فيها كل الأمور المتعلقة بالإعداد والمكافآت والحوافز محددة بشكل واضح في شكل اتفاق ملزم”.