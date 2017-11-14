نيجيريا تكتسح الأرجنتين برباعية وديًا (فيديو)

فجّر منتخب نيجيريا مفاجأة من العيار الثقيل واكتسح نظيره الأرجنتيني 4 /2 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء في مدينة كراسنودار الروسية.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدّم المنتخب الأرجنتيني بهدف عن طريق إيفير بانيغا في الدقيقة 28، ثم أضاف سيرخيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 36، وردّ كيليتشي إيهياناتشو بهدف لنسور نيجيريا في الدقيقة 45.

وفرض المنتخب النيجيري سيطرته تمامًا على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، حيث سجل أليكس إيوبي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 52 و73، وتكفّل بريان إدوبي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة.