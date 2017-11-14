إغماء أغويور خلال مباراة الأرجنتين ونيجيريا.. ونقل اللاعب للمستشفى

تعرض سيرجيو أغويرو مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى حالة إغماء في غرف خلع الملابس عقب لقاء منتخب بلاده الودي أمام نيجيريا.

ووفقًا لقناة “VarskySports” الأرجنتينية، فقد نقلت سيارة الإسعاف أغويرو سريعًا إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية.

Tucho Villani informó en @Liberotyc que Kun Agüero tuvo un episodio de lipotimia y que debido a antecedentes durante su adolescencia se lo derivó a un hospital para hacerle estudios y determinar si está en condiciones de tomar el vuelo rumbo a Manchester. pic.twitter.com/lckgVziTKQ — VarskySports (@VarskySports) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وشارك أجويرو في 45 دقيقة فقط في المباراة ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة التي انتهت بخسارة الأرجنتين برباعية مقابل هدفين أمام نيجيريا.

ولم يتضح حتى الآن حالة أجويرو الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.