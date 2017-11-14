إغماء أغويور خلال مباراة الأرجنتين ونيجيريا.. ونقل اللاعب للمستشفى

إغماء أغويور خلال مباراة الأرجنتين ونيجيريا.. ونقل اللاعب للمستشفى

المصدر: إرم نيوز

تعرض سيرجيو أغويرو مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى حالة إغماء في غرف خلع الملابس عقب لقاء منتخب بلاده الودي أمام نيجيريا.

ووفقًا لقناة “VarskySports” الأرجنتينية، فقد نقلت سيارة الإسعاف أغويرو سريعًا إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية.

وشارك أجويرو في 45 دقيقة فقط في المباراة ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة التي انتهت بخسارة الأرجنتين برباعية مقابل هدفين أمام نيجيريا.

ولم يتضح حتى الآن حالة أجويرو الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

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