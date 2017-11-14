رسميًا.. داليتش يقود المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 بروسيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المدرب زلاتكو داليتش سيقود المنتخب الكرواتي في كأس العالم، الذي سيقام بروسيا 2018، حيث تم تمديد تعاقده بعدما قاد المنتخب للتأهل للمونديال.

وذكر الاتحاد الكرواتي، في بيان له، أن دافور سوكر، رئيس الاتحاد، وداليتش توصلا لاتفاق لتجديد التعاقد خلال اجتماع جمع بينهما. ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الجديدة عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأسبوع المقبل.

وتولى داليتش تدريب المنتخب الكرواتي، خلفا لأنتي ساسيتش الذي أقيل من منصبه قبل آخر مباريات في دور المجموعات بالتصفيات – وتأهل للملحق الأوروبي بفوز حاسم 2 / صفر على المنتخب الأوكراني، ثم تغلب على المنتخب اليوناني في الملحق الأوروبي 4 / 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليحجز مقعده في المونديال الروسي.

وقال داليتش، عقب لقاء الإياب يوم الأحد، إنه يريد أن يستمر في منصبه، وتم منحه هذه الأمنية بعد اجتماعه مع سوكر.

وقال داليتش، في بيان اصدره الاتحاد الكرواتي: “فخور بما فعلناه في المباريات الثلاث السابقة، بالنظر إلى أهمية التأهل للمونديال وما يعنيه للكرة الكرواتية”.

وأضاف: “يمكنني أن أعد بأنني سأقدم كل شيء ليلعب المنتخب الكرواتي في المستويات العليا، وفقًا لإمكانيات لاعبينا”.

وقال سوكر: “برر زلاتكو داليتش ثقتنا فيه، وأكد أنه كان الخيار الأمثل… لدينا هدف مشترك، نجاح المنتخب الكرواتي”.